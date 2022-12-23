Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Прямые рейсы из Казахстана в Пакистан запустят в марте 2023 года

прямые рейсы Фото: gov.kz
23 декабря в Исламабаде подписали соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана. C марта 2023 года планируется открытие прямых пассажирских рейсов по направлениям "Алматы - Лахор" и "Алматы - Карачи" (по 2 рейса в неделю по каждому), сообщает Zakon.kz.

Перелет будет совершать казахстанская авиакомпания SCAT на самолетах Вoeing 737. 

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово- экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Комитет гражданской авиации ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.

15 декабря стало известно, что прямые рейсы впервые запускают из Казахстана на Сейшелы. Авиаперелет будет выполняться по маршруту "Алматы – Маэ" с технической посадкой в Абу-Даби. 

Читайте также

В Бангкоке Новый год будут праздновать в масках

С 1 января в Турции введут налог на проживание

Прямые рейсы впервые запускают из Казахстана на Сейшелы

Ирина Лукичева
Казахстан Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления