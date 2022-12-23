Прямые рейсы из Казахстана в Пакистан запустят в марте 2023 года

Фото: gov.kz

23 декабря в Исламабаде подписали соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана. C марта 2023 года планируется открытие прямых пассажирских рейсов по направлениям "Алматы - Лахор" и "Алматы - Карачи" (по 2 рейса в неделю по каждому), сообщает Zakon.kz.

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