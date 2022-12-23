Прямые рейсы из Казахстана в Пакистан запустят в марте 2023 года
Фото: gov.kz
23 декабря в Исламабаде подписали соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана. C марта 2023 года планируется открытие прямых пассажирских рейсов по направлениям "Алматы - Лахор" и "Алматы - Карачи" (по 2 рейса в неделю по каждому), сообщает Zakon.kz.
Перелет будет совершать казахстанская авиакомпания SCAT на самолетах Вoeing 737.
"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово- экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Комитет гражданской авиации ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.
15 декабря стало известно, что прямые рейсы впервые запускают из Казахстана на Сейшелы. Авиаперелет будет выполняться по маршруту "Алматы – Маэ" с технической посадкой в Абу-Даби.
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