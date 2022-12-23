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Малыши сделали необычный подарок обитателям Алматинского зоопарка

Малыши сделали необычный подарок обитателям Алматинского зоопарка Фото: скриншот видео
Один из детских садов в канун Нового года решил сделать подарок Алматинскому зоопарку. Как сообщили 23 декабря 2022 года корреспонденту Zakon.kz в администрации зоопарка, они были очень удивлены такому предложению от маленьких деток, ведь им обычно помогают крупные спонсоры.

Как оказалось, у себя в саду дети занимаются благотворительностью - они испекли печенье (под присмотром взрослых), продали их и вырученные деньги решили передать Алматинскому зоопарку.

"Мы же в свою очередь предложили купить нашим зверям игрушки. Да, да, игрушки! Но необычные, которые можно купить в детском мире".Администрация Алматинского зоопарка

Для львов, пум, леопардов, шимпанзе, ягуаров и енотов дети привезли бочки, бидоны и конусы.

"Игрушки очень понравились нашим питомцам".Администрация Алматинского зоопарка

Если есть желающие подарить игрушки животным зоопарка Алматы, администрация попросила писать свои предложения в комментариях под постом.

21 декабря 2022 года Алматинский зоопарк поделился радостной новостью - 9 июля у пары ягуаров Васька и Момын родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. В администрации зоопарка пояснили, что сообщили об этом только сейчас, потому что они "суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут".

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