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В Перу полицейские переоделись в костюмы Санта-Клауса для ареста наркоторговцев

Полицейские переоделись в санту Фото: скриншот видео
Чтобы арестовать банду наркоторговцев, полицейские для маскировки переоделись в рождественские костюмы. Дверь выламывали красной кувалдой, сообщает Zakon.kz.

Полицейским удалось арестовать банду наркоторговцев в Лиме, сообщает Daily Mail.

"Сейчас Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, и мы использовали это в наших интересах для проведения операции".Сотрудник полиции Давид Вильянуэва

Группа полицейских в костюмах Санта-Клауса и его помощников сначала шла по улице, затем внезапно остановилась у дома и ворвалась внутрь. Полицейская выломала входную дверь красной кувалдой. Трое мужчин и женщина, которые являются подозреваемыми, сначала подумали, что это шутка.

Агенты изъяли у наркоторговцев 6 тыс. небольших пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета кокаинового порошка и 279 пакетов марихуаны.

Операцию назвали "Падение чикагского Гринча" в честь похитителя Рождества и прозвища "Маленький Чикаго", которое дали району Суркильо.


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Данияр Кунафин
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