ДЧС обратился к алматинцам

Алматинские спасатели обратились к гостям и жителям южной столицы с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ербулат Турткараев и главный специалист управления Кайыржан Акшаиков отметили, что хранить пиротехнику необходимо в сухом помещении и как можно дальше от источников тепла. Спикеры также дали рекомендации по безопасному использованию пиротехники.

При запуске пиротехники:

не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;

никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

не запускайте изделие при сильном ветре;

никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте хлопушки под ноги;

минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров (на площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление).

По словам спикеров, ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров, при этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий. За последние пять лет произошло 56 пожаров, 10 из которых – по причине пиротехники.

"В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек (из них 29 детей). Госпитализированы восемь человек, семь из которых – дети". Ербулат Турткараев

Он напомнил жителям и гостям южной столицы, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. При этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия, внимательно изучить инструкцию.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы







Фото: пресс-служба ДЧС Алматы



Ранее спасатели рассказали, как правильно установить елку. По их словам, чтобы не омрачить новогодние праздники, нужно обратить внимание на меры пожарной безопасности.

