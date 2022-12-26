"Красиво, елки-палки": Алматы погрузился в атмосферу новогодней сказки

Сейчас в городе установлено 26 декоративных малых архитектурных форм, 30 домиков и фотозон. Дополнительно власти декорировали 65 деревьев близ крупных площадей, также новогоднюю подсветку получили некоторые здания Алматы, сообщает Zakon.kz.

После двухлетних карантинных ограничений, с целью возродить дух новогодней атмосферы, власти Алматы украсили город исключительно в теплых тонах. Сейчас для алматинцев и гостей южной столицы созданы сразу несколько новогодних локаций. Практически во всех районах появились новогодние инсталляции, многие горожане уже успели сфотографироваться.

Главную новогоднюю елку Алматы установили на Площади Абая. Высота ели – 22 м, в ее праздничном убранстве использовали 10 тыс. гирлянд и 350 игрушек. Помимо елки, здесь собрали целый новогодний городок с героями из популярных мультфильмов и, конечно, не забыли и про символ будущего года – Кролика.





Фото: Zakon.kz



Эти локации уже стали популярными у горожан. Сделать незабываемое предновогоднее фото и поднять настроение приходят не только дети, но и взрослые.

Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Стоит отметить, что каждый год власти Алматы совместно с десятками декораторов пытаются удивить горожан и устанавливают на площадях и в парковых зонах необычные новогодние фигуры. Алматинцы отмечают еще и праздничное оформление крупных городских проспектов. Но все же самым запоминающимся местом по-прежнему остается площадка перед Государственным музеем искусств имени Кастеева.





Фото: Zakon.kz



Здесь установлены светящийся мишка, небольшое колесо обозрения, в котором "катаются" медвежата, елки, домик и большие елочные шары.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz



Такие яркие городки и инсталляции установлены в основном в центральной части Алматы, чуть скромнее – в других районах города. А еще перед Новым годом горожан ждет "караван грузовиков", который уже передвигается по городу.

Фото: Zakon.kz

Также для алматинцев и гостей города подготовлены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля. В течение двух недель в Алматы пройдут ярмарки подарков, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы. И практически везде уже установлены специальные лавки с горячей едой и напитками.

