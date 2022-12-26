Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Красиво, елки-палки": Алматы погрузился в атмосферу новогодней сказки

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году Фото: Zakon.kz
Сейчас в городе установлено 26 декоративных малых архитектурных форм, 30 домиков и фотозон. Дополнительно власти декорировали 65 деревьев близ крупных площадей, также новогоднюю подсветку получили некоторые здания Алматы, сообщает Zakon.kz.

После двухлетних карантинных ограничений, с целью возродить дух новогодней атмосферы, власти Алматы украсили город исключительно в теплых тонах. Сейчас для алматинцев и гостей южной столицы созданы сразу несколько новогодних локаций. Практически во всех районах появились новогодние инсталляции, многие горожане уже успели сфотографироваться. 

Главную новогоднюю елку Алматы установили на Площади Абая. Высота ели – 22 м, в ее праздничном убранстве использовали 10 тыс. гирлянд и 350 игрушек. Помимо елки, здесь собрали целый новогодний городок с героями из популярных мультфильмов и, конечно, не забыли и про символ будущего года – Кролика.   

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Эти локации уже стали популярными у горожан. Сделать незабываемое предновогоднее фото и поднять настроение приходят не только дети, но и взрослые.  

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что каждый год власти Алматы совместно с десятками декораторов пытаются удивить горожан и устанавливают на площадях и в парковых зонах необычные новогодние фигуры. Алматинцы отмечают еще и праздничное оформление крупных городских проспектов. Но все же самым запоминающимся местом по-прежнему остается площадка перед Государственным музеем искусств имени Кастеева.       

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Здесь установлены светящийся мишка, небольшое колесо обозрения, в котором "катаются" медвежата, елки, домик и большие елочные шары. 

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Такие яркие городки и инсталляции установлены в основном в центральной части Алматы, чуть скромнее – в других районах города. А еще перед Новым годом горожан ждет "караван грузовиков", который уже передвигается по городу.   

Новогодний Алматы: как украсили город к новому году

Фото: Zakon.kz

Также для алматинцев и гостей города подготовлены тематические новогодние мероприятия в формате зимнего фестиваля. В течение двух недель в Алматы пройдут ярмарки подарков, мастер-классы, конкурсы, вечерние кинопоказы. И практически везде уже установлены специальные лавки с горячей едой и напитками. 

Читайте также

Представители каких профессий будут востребованы в Казахстане до 2030 года

Громкие успехи и достижения казахстанских спортсменов в 2022 году

Самые яркие и запоминающиеся события мирового спорта в уходящем 2022 году

Аяулым Жаксылык
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления