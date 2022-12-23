Жигули Дайрабаев избран членом Политического совета и президиума партии "Ауыл"

В Астане прошел внеочередной ХХІ съезд Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". В мероприятии приняли участие все делегаты, избранные на внеочередных конференциях в 20 филиалах партии, сообщает Zakon.kz.

В ходе съезда были внесены изменения в состав политсовета партии. Председатель правления Республиканского общественного объединения "Ассоциация фермеров Казахстана" Дайрабаев Ж.М. и руководитель центрального аппарата партии Жанатаев Е.Я. избраны членами Политического совета и президиума партии.

Также в связи с начавшимися в стране конституционными реформами и политическими изменениями было принято несколько конституционных законов. В том числе в связи с внесением изменений в Конституционный закон "О выборах в РК" обсуждался вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав партии.

Конституционные реформы и переломные моменты в стране, инициированные главой государства Касым-Жомартом Токаевым, внесли свой вклад в политическую жизнь республики. В стране изменилось отношение к партиям. Требования времени изменились, поэтому партии и гражданское общество избавляются от прежнего безразличия и активизируют свою работу. В связи с этим партия подняла вопрос по совершенствованию своего основного правового документа – Устава – и созвала съезд.

"Избирательная система в стране меняется. Только недавно состоялись президентские выборы. Президент, избранный на новый срок, заявил, что в дальнейшем парламент будет переизбран. Согласно предложению главы государства, депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Эта система будет внедрена и в маслихаты областей и городов республиканского значения. А выборы в районах и городах будут проходить только мажоритарным способом. В связи с этим отныне будут усилены требования к филиалам, первичным партийным организациям как к политическим организациям в регионах. В целях приведения Устава партии в соответствие с данными изменениями мы созвали внеочередной съезд партии". Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев

Эти изменения создадут конкурентную политическую среду на местах и откроют перед страной путь к появлению в политике авторитетных новых лиц. Партия "Ауыл", основной электорат которой проживает в сельской местности, заинтересована в том, чтобы интересы села больше не оставались незамеченными.



