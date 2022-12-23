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Кульгинов: По стране масштабируют проект по повышению доходов сельского населения

Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всей стране Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению доходов сельского населения, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Алтай Кульгинов совместно с акимом Жамбылской области Нуржаном Нуржигитовым посетили ряд сельскохозяйственных кооперативов, которые были созданы в рамках проекта по повышению доходов сельского населения, передает пресс-служба премьер-министра.

Отметим, с момента старта пилотного проекта в Жамбылской области создано свыше 20 сельскохозяйственных кооперативов, появилось порядка 2300 новых индивидуальных предпринимателей. Данные меры позволили сократить количество получателей АСП и создать новые постоянные рабочие места.


Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всей стране

Фото: primeminister.kz

Так, в Кордайском районе руководитель кооператива Т. Сарсембаев доложил о проводимой работе и дальнейших планах по расширению птицефермы "ECO Chicken". По словам предпринимателя, в ближайшее время планируется установить еще 8 модульных птицефабрик общей мощностью 520 тонн мяса птицы, до 2025 г. – еще 100 модульных птицефабрик. Т. Сарсембаев добавил также, что планирует в качестве менторской поддержки делиться знаниями и навыками с другими кооперативами.

Далее Алтай Кульгинов посетил сельскохозяйственный кооператив "Даму Сурат", что в селе Сурат Меркенского района. Кооператив оказывает услуги по вспашке полей и огородов, реализации продукции. В 2019 г. кооператив приобрел в лизинг 22 ед. техники.

Руководитель ИП "Сатымбаев" в рамках первого направления проекта построил теплицу на 5 сотках земли и собирает 12,5 тонн огурцов в год. Позже предприниматель запустил консервный цех.


Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всей стране

Фото: primeminister.kz

В Байзакском районе заместитель премьер-министра РК также посетил ряд сельхозпредприятий.
Говоря о реализации проекта, разработанного по поручению главы государства, вице-премьер подчеркнул его важность и отметил, что прежде всего он направлен на повышение доходов населения, диверсификацию экономики, развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.

"Наша задача – повысить доходы и уровень жизни жителей сел и малых городов, создать рабочие места, выпускать свою продукцию. Важная роль отведена качественной реализации проекта по повышению доходов сельского населения. Проект, показавший свою эффективность, был запущен в Жамбылской области, теперь же он будет масштабирован по всей стране. Из республиканского бюджета для этих целей выделено свыше 50 млрд тенге. Кто хочет открыть собственное дело – смогут воспользоваться программой. Тем самым они смогут не только работать и зарабатывать, но и создать рабочие места для других сельчан". Вице-премьер РК Алтай Кульгинов


Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всей стране

Фото: primeminister.kz

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