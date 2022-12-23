Живодера из Актау приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев

Мужчина, прыгнувший на голову кошке в Актау, приговорен к 6 месяцам ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривалось 23 декабря 2022 года в Актауском городском суде.

Прокурор просил назначить подсудимому О. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, публично, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, записанной на видеокамеру, заключением ветеринарного врача.

"Суд признал в качестве смягчающего уголовную ответственность и наказание подсудимого О. признание вины, чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установлено. Пресс служба Актауского городского суда

Приговором суда О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 ч. 3 п. 5) УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

4 октября, примерно в 22:00, пьяный 35-летний мужчина прыгнул на голову кошке. Животное скончалось.

