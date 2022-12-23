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Законодательство РК

Состоялось очередное заседание комиссии по демаркации границы между Казахстаном и Россией

Состоялось очередное заседание комиссии по демаркации границы Фото: gov.kz
19-23 декабря 2022 года в городе Алматы состоялось сто двадцать четвертое заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МИД РК, стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации казахстанско-российской государственной границы, подвели итоги работы Комиссии в 2022 году, а также утвердили план-график работы Комиссии на 2023 год.

Следующее заседание Комиссии состоится в конце января 2023 года на территории Российской Федерации.

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