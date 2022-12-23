Рыбакина расправилась с четвертой ракеткой мира на выставочном турнире в Дубае
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина переиграла Каролин Гарсию, сообщает Zakon.kz.
Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.
Игра проходила в рамках выставочного турнира World Tennis League в Дубае.
Встреча с четвертой ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции завершилась победой Рыбакиной со счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.
Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, в обоих случаях также победила казахстанка.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ