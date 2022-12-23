Рыбакина расправилась с четвертой ракеткой мира выставочном турнире в Дубае

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина переиграла Каролин Гарсию, сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила в рамках выставочного турнира World Tennis League в Дубае.

Встреча с четвертой ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции завершилась победой Рыбакиной со счетом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, в обоих случаях также победила казахстанка.