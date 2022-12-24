Алматинские пожарные вынесли 93-летнюю бабушку из горящего дома

Пожарные Алматы вынесли из горящего дома женщину 1929 года рождения, передает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Бакинская поступило на пульт "101" 22 декабря 2022 года в 13:51.

Открытым пламенем горела кровля дома. Затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Создалась угроза перехода огня на рядом стоящий жилой дом.

Ближайшее подразделения прибыло на место пожара через 4 минуты из СПЧ-4. В ходе проведения разведки на наличие людей - была спасена бабушка А 1929 года рождения. Пожар локализован в 14:15 (за 20 мин. с момента прибытия) и ликвидирован в 14:27 (32 мин. с момента прибытия). Пресс-служба ДЧС города Алматы

Пока старший инженер-начальник караула СПЧ-4 Асылхан Туран разбивал окно, прибывшие на помощь командир отделения ПЧ-7 Санжар Тайсариев и пожарный-спасатель СПЧ-4 Нуржан Джанкуразов вскрыли двери и проникли в помещение. В закрытой на замок комнате находилась пожилая женщина, которая в силу возраста не понимала, что происходит.

Асылхан Туран, Санжар Тайсариев и Нуржан Джанкуразов вынесли женщину на улицу и передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи.





После осмотра медиками 93-летняя женщина была передана родственникам. Ее жизни и здоровью ничто не угрожало.