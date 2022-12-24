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Загадочную смерть девятиклассника расследуют в Актюбинской области

Загадочную смерть девятиклассника расследуют в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
Обстоятельства смерти девятиклассника расследует полиции Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Айшуак Шалкарского района, передает КТК.

В полиции выяснили, что перед гибелью школьник находился в компании учеников 11-го класса. Ребята выпивали, и, вероятно, между ними произошла ссора. Но она ли послужила причиной смерти, сейчас выясняют следователи.

Уже мертвого 15-летнего парня школьники сами принесли в сельскую амбулаторию. Но врачи помочь уже не могли.

Следов насилия на теле погибшего нет. Однако один из одиннадцатиклассников проходит по делу подозреваемым.

Известно, что у погибшего были проблемы с сердцем – он состоял на учете. Что спровоцировало летальный исход, будет известно по окончании следствия.


"Обнаружен труп несовершеннолетнего без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

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Константин Вноровский
Актюбинская область
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