Загадочную смерть девятиклассника расследуют в Актюбинской области

Обстоятельства смерти девятиклассника расследует полиции Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Айшуак Шалкарского района, передает КТК.

В полиции выяснили, что перед гибелью школьник находился в компании учеников 11-го класса. Ребята выпивали, и, вероятно, между ними произошла ссора. Но она ли послужила причиной смерти, сейчас выясняют следователи.

Уже мертвого 15-летнего парня школьники сами принесли в сельскую амбулаторию. Но врачи помочь уже не могли.

Следов насилия на теле погибшего нет. Однако один из одиннадцатиклассников проходит по делу подозреваемым.

Известно, что у погибшего были проблемы с сердцем – он состоял на учете. Что спровоцировало летальный исход, будет известно по окончании следствия.



