В Павлодарской области из окна третьего этажа выпали двое маленьких детей

В поселке Калкаман Павлодарской области выпали из окна четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Оба живы, находятся в в травматологическом отделении областной детской больницы, сообщает Zakon.kz

По данным Pavlodarnews.kz в станции скорой помощи сообщили, что вызов поступил из поселка Калкаман в 12:48. Бригада скорой помощи приехала через 6 минут.

"Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное", – отметили в Павлодарской детской областной больнице.

У двухлетней девочки также - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Состояние стабильное. Лечение дети получают в полном объеме.



