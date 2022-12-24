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В Павлодарской области из окна третьего этажа выпали двое маленьких детей

В Павлодарской области из окна третьего этажа двое маленьких детей Фото: pixabay
В поселке Калкаман Павлодарской области выпали из окна четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Оба живы, находятся в в травматологическом отделении областной детской больницы, сообщает Zakon.kz

По данным Pavlodarnews.kz в станции скорой помощи сообщили, что вызов поступил из поселка Калкаман в 12:48. Бригада скорой помощи приехала через 6 минут. 

"Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное", – отметили в Павлодарской детской областной больнице. 

У двухлетней девочки также - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Состояние стабильное. Лечение дети получают в полном объеме.


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Елена Вебер
Павлодарская область
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