В Кемерово в нелегальном доме престарелых сгорело 11 постояльцев

При пожаре в частном доме престарелых в Кемерово погибло 11 человек, сообщает Zakon.kz

В МЧС сообщили, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара.

Предварительная площадь пожара составила 180 м2. Пожарные продолжают разбор завалов. На месте работают более 80 человек, 28 единиц техники.



