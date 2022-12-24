В Кемерово в нелегальном доме престарелых сгорело 11 постояльцев
Фото: скриншот с видео
При пожаре в частном доме престарелых в Кемерово погибло 11 человек, сообщает Zakon.kz
В МЧС сообщили, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара.
Предварительная площадь пожара составила 180 м2. Пожарные продолжают разбор завалов. На месте работают более 80 человек, 28 единиц техники.
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