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В Кемерово в нелегальном доме престарелых сгорело 11 постояльцев

В Кемерово в нелегальном доме престарелых сгорело 11 постояльцев Фото: скриншот с видео
При пожаре в частном доме престарелых в Кемерово погибло 11 человек, сообщает Zakon.kz

В МЧС сообщили, на момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара. 

Предварительная площадь пожара составила 180 м2. Пожарные продолжают разбор завалов. На месте работают более 80 человек, 28 единиц техники.


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Елена Вебер
Россия
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