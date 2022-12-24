Казахстанский файтер Артем Резников одержал десятую победу подряд

Фото: Instagram.com/artem.rez

Победная серия казахстанского бойца ММА Артема Резникова длится уже больше пяти лет. В этот раз он победил в турнире АСА 150 в Москве, сообщает Zakon.kz

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