Казахстанский файтер Артем Резников одержал десятую победу подряд
Фото: Instagram.com/artem.rez
Победная серия казахстанского бойца ММА Артема Резникова длится уже больше пяти лет. В этот раз он победил в турнире АСА 150 в Москве, сообщает Zakon.kz
Как пишет Sports.kz Резников удушающим приемом одолел россиянина Андрея Кошкина.
В финале Гран-при АСА в легком весе, призовой фонд которого составляет один миллион долларов, Артем Резников сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном (24-4).
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