Реаниматолог дал советы, как спасти отравившегося алкоголем

Российский анестезиолог-реаниматолог Алексей Старков в преддверии новогодних праздников напомнил о нескольких способах оказания помощи людям, которые перебрали с алкоголем, сообщает Zakon.kz

Так, при оказании первой помощи пострадавшему человеку, как сообщил врач Lenta.ru прежде всего его нужно уложить на бок и проследить, чтобы не нарушалось дыхание и пульс. При остановке дыхания нужно провести сердечно-легочную реанимацию — непрямой массаж сердца.

По словам Старкова, следует постараться промыть желудок, пока алкоголь еще не успел полностью всосаться. Это можно сделать, провоцируя рвоту большим количеством выпитой теплой воды.



В случае, если состояние пострадавшего вызывает опасение, кожа побледнела, дыхание кажется ненормальным и прерывистым, необходимо вызвать скорую помощь.

