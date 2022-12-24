Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс". Эти две шайбы капитана столичных позволили ему обойти легендарного Горди Хоу, которого до этого занимал 2 место в рейтинге снайперов НХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Сам же матч завершился успехом "Вашингтона", который обыграл "Виннипег" со счетом 4:1. Первой звездой поединка признан Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка.







37-летний россиянин забросил 801 и 802-ю шайбу, и обошел по этому показателю Горди Хоу. Теперь он занимает единоличное 2 место по заброшенным шайбам в истории Лиги.









А рекордсменом по количеству голов в НХЛ является еще одна легенда – Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за свою карьеру.





