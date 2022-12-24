Подведение итогов: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января

Обычно конец года подразумевает подведение итогов за прожитый период. Людям всегда интересно заглянуть в будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова, помогла приоткрыть завесу, рассказав какие неожиданные повороты судьбы ждут каждого из нас в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Таролог прокомментировала расклад по картам, объяснив значение, рассказала о прогнозе на предстоящий период с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. Об этом пишет издание 5-tv.ru.



Период с 26 декабря по 1 января – время завершения сложного 2022 года и перехода в новый 2023-й.

Многие из нас уже находятся в состоянии предвкушения праздника и предпраздничной суеты. По словам специалиста, карты говорят о неожиданных ситуациях, связанных с финансами и в любовных делах. Так что еще не время расслабляться.

Основная энергия недели (карта Солнце в перевернутом положении)

Карта Солнце – это всегда обозначает, только положительное предсказание.

Даже если Солнце перевернуто, то ее значение от этого не меняется. Значение карты указывает на позитив, приятным хлопотам связанных с грядущим праздником. Поэтому неделя пройдет в положительном ключе и в правильном настрое.

Финансы (карта Королева жезлов в перевернутом положении)

Карта говорит, что в этот период, вы получаете плоды, тех усилий, которые прилагали в уходящем году.

Таролог советует, в эти семь дней не планировать никаких финансовых начинаний, так как энергетика уже настроена на развлечение. Она показывает, что надо расслабится и не загадывать ничего серьезного в отношении денег. По словам Айгуль, это время не подходит для того, чтобы думать о премиях или пытаться вернуть долги.

Здоровье (карта Семерка чаш в перевернутом положении)

Специалист по Таро, призывает посмотреть на себя в зеркале и честно оценить свой внешний вид. Пообещать себе исправить все изъяны, если такие имеются. Кому-то следует заняться спортом, а кому-то не лишним будет высыпаться и изменить свой рацион питания. Также важно перед зеркалом похвалить себя за какие-либо положительные изменения и дать обещания продолжать в том же духе.

"Если вы занимались спортом, то вот он результат. Если вы забивали на свое здоровье, то вот он тоже результат. Делайте выводы". Таролог Айгуль Хуснетдинова

Еще Хуснетдинова советует не увлекаться спиртными напитками.

Личная жизнь (карта Правосудие)

Таролог объяснила, что данная карта, как лакмусовая бумажка, которая отражает ваше поведение, как вы вели себя все 365 дней. Правосудие просит обратить внимание: все, чему суждено случиться на грядущей неделе, это закономерность. Вы получите то, что вам положено по карме. Если весь год вы вели себя хорошо, то ваша чаша будет полна, в противном случае – проблемы обострятся и их придется решать.

"Правосудие в данном случае буквально означает подведение каких-то итогов", – говорит таролог.

Все события с 26 декабря по 1 января будут нести судьбоносное значение, поэтому стоит проявить аккуратность. Судьбе не стоит противиться, ведь все идет своим чередом. Если отношения будут развиваться каким-то особым путем, значит, так надо.

Совет на неделю (карта Тройка мечей)

Неделя будет насыщенной на противостояния как в глобальном, так и локальном смыслах.





"Карта говорит о том, что надо принимать это, как бы ни было тяжело. Надо понимать происходящее и настраиваться на лучшее. Судя по всему, неделя будет сложная. Она даже не столько про то, что все будет хорошо, она скорее по то, что трудности есть". Айгуль Хуснетдинова

Айгуль советует, не забывать о похвале. Важно отметить все свои достижения, выполненные за год. И с таким же положительным настроем входить в будущий год.