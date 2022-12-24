Умер актер из фильмов "Пианист" и "Дракула"
Как пишет издание Deadline, артист скончался 22 декабря 2022 года после непродолжительной болезни. Чем именно болел Вайберт, не сообщается. Его менеджер рассказал, что в ближайшие дни состоится церемония прощания с актером, на которую будут приглашены только члены его семьи.
Церемония прощания для поклонников запланирована на начало 2023 года. Отмечается, что состоится она в Лондоне.
На счету Вайберта более 73 ролей в кино и на телевидении. Зрителям он запомнился по приключенческому боевику с Анджелиной Джоли "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни", оскароносной драме "Пианист" с Эдрианом Броуди и мелодраме "Спасти мистера Бэнкса" с Томом Хэнксом и Эммой Томпсон, а также по "Тени вампира" с Джоном Малковичем и Уиллемом Дефо, "Тристану и Изольде" с Джеймсом Франко и многим другим.
Кроме того, актер снимался в рейтинговых сериалах "Страшные сказки", "Рим" и "Карнивал Роу".