Умер актер из фильмов "Пианист" и "Дракула"

В возрасте 58 лет ушел из жизни британский актер Ронан Вайберт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Deadline, артист скончался 22 декабря 2022 года после непродолжительной болезни. Чем именно болел Вайберт, не сообщается. Его менеджер рассказал, что в ближайшие дни состоится церемония прощания с актером, на которую будут приглашены только члены его семьи.



Церемония прощания для поклонников запланирована на начало 2023 года. Отмечается, что состоится она в Лондоне.

На счету Вайберта более 73 ролей в кино и на телевидении. Зрителям он запомнился по приключенческому боевику с Анджелиной Джоли "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни", оскароносной драме "Пианист" с Эдрианом Броуди и мелодраме "Спасти мистера Бэнкса" с Томом Хэнксом и Эммой Томпсон, а также по "Тени вампира" с Джоном Малковичем и Уиллемом Дефо, "Тристану и Изольде" с Джеймсом Франко и многим другим.

Кроме того, актер снимался в рейтинговых сериалах "Страшные сказки", "Рим" и "Карнивал Роу".

