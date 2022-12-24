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Чемпионат по робототехнике в Алматы: дети решают взрослые проблемы

чемпионат Фото: pixabay
Чемпионат по робототехнике собрал в Алматы 700 команд юных программистов. Соревнуются участники школ, колледжей и вузов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, десятиклассницы из Тараза создали автономную ферму с IT-составляющими. Для удобства скотоводов они установили камеру видеонаблюдения, по которой фермер дистанционно может наблюдать за своим скотом и контролировать дозировку корма.

В их ровесники из Шымкента создали систему интеллектуального освещения пешеходных переходов.

"Благодаря лазерам делаем защиту для пешеходного перехода: датчик движения сканирует, лазерные стеночки активируются. Лазерные лучи активируются. Машина, которая едет издалека, отчетливо видит эти лазерные стеночки и понимает, что нужно остановиться", - рассказал журналистам Первого канала "Евразия" участник чемпионата Нурбек Алиайдар.

Как уточняется, юные программисты и инженеры стараются создавать полезные устройства и программы, которые решают конкретную проблему и не только.


VII Открытый чемпионат по робототехнике и инновационным технологиям "Techcup-2022" в этом году собрал около 700 команд. Половина из них из Алматы. Отмечается, что из Жамбылской области приехали 163 команды.

"Касательно инженерного проекта - мы оцениваем по новизне, по презентации - как команды презентуют, по знанию языка - на каком языке они презентует, по инновациям и по тому, как выглядит сам проект". Член жюри инженерного проекта Нуралем Абизов

Не остались без внимания жюри и 13-летние роботостроители из Уральска. Они придумали для себя настоящего учителя-робота, который воздух в классе очищает, следит за порядком с помощью камеры и может демонстрировать на экране видео.

"У нас в Казахстане такого робота-учителя вообще нет. Мы взяли несколько роботов, объединили, создали идею. Есть робот Бакош, мы взяли его корпус, механизм, взяли разные функции от азиатских роботов - и объединили это". Участник чемпионата Алиислам Курмангалиев

Общий призовой фонд чемпионата более 4 млн тенге. Кроме того, ведущие технические вузы страны выделили для победителей 15 образовательных грантов.


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