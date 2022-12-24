Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане школьники разработали систему извещения об утечках всех видов газа и дыма

проект Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области
Учащиеся 10-го класса специализированного лицея №20 города Талдыкоргана Еренталов Ердос и Ким Тимур под руководством учителя информатики для конкурса научных проектов разработали систему для управления IoT-датчиком извещения об утечках всех видов газа и дыма, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области, на организованном РНПЦ "Дарын" облатном конкуре дети стали победителями и получили возможность продолжить участие уже на республиканском этапе.


конкурс

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области


"Нами разработана система для управления IoT-датчиком извещения об утечках газа и возникновении пожара. Данная система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом, а также уведомлением об опасности на мобильный телефон. В приложение также можно проследить влажность и температуру в помещение. Результат нашей работы может использоваться в каждом доме, так наш датчик прост в использование и у него доступная ценовая политика," – рассказали разработчики.


школьники, ДЧС, конкурс

Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

По его словам, на выбор темы проекта повлияла одна из профилактических лекций "Отравление угарным газом", проведенная спасателями региона в лицее в 2022 году.

В свою очередь, руководство ДЧС региона высоко оценило изобретательность школьников и вручило им благодарственные письма, а также спасатели пожелали ребятам успехов в развитии проекта и новых побед.

Читайте также

Чемпионат по робототехнике в Алматы: дети решают взрослые проблемы

В Казахстане за рекордные 93 млрд тенге продана вторая частота 5G

"Казахтелеком" перевел на "быстрый интернет" более 5 тыс. абонентов в трех городах

Елена Беляева
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления