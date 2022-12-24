В Талдыкоргане школьники разработали систему извещения об утечках всех видов газа и дыма

Учащиеся 10-го класса специализированного лицея №20 города Талдыкоргана Еренталов Ердос и Ким Тимур под руководством учителя информатики для конкурса научных проектов разработали систему для управления IoT-датчиком извещения об утечках всех видов газа и дыма, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области, на организованном РНПЦ "Дарын" облатном конкуре дети стали победителями и получили возможность продолжить участие уже на республиканском этапе.





Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области







"Нами разработана система для управления IoT-датчиком извещения об утечках газа и возникновении пожара. Данная система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом, а также уведомлением об опасности на мобильный телефон. В приложение также можно проследить влажность и температуру в помещение. Результат нашей работы может использоваться в каждом доме, так наш датчик прост в использование и у него доступная ценовая политика," – рассказали разработчики.





Фото: пресс-служба ДЧС Жетысуской области



По его словам, на выбор темы проекта повлияла одна из профилактических лекций "Отравление угарным газом", проведенная спасателями региона в лицее в 2022 году.

В свою очередь, руководство ДЧС региона высоко оценило изобретательность школьников и вручило им благодарственные письма, а также спасатели пожелали ребятам успехов в развитии проекта и новых побед.