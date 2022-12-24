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Саясат Нурбек принял участие в праздновании 85-летия Кызылординского университета

министр Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата
В рамках рабочего визита министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек вместе с акимом региона Нурлыбеком Налибаевым принял участие в праздновании 85-летия Кызылординского университета имени Коркыт Ата, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в первую очередь министр ознакомился с научно-инновационными достижениями Университета Коркыт ата, студенты и преподаватели презентовали свои разработки. На собрании с ППС состоялось награждение сотрудников, внесших значительный вклад в развитие науки и образования.

Далее Саясат Нурбек принял участие в форсайт-сессиях "Расширение доступа к высшему образованию: перспективы и возможности", "Региональные университеты – 2032: человеческий капитал и наука". На них были озвучены новые идеи и предложения по развитию региональной науки и технологий, подготовки конкурентоспособных кадров для рынка труда.


вуз

Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата



Также министр ознакомился с работой лаборатории инженерного профиля "Физико-химические методы анализа". Сейчас в лаборатории ведутся исследования, связанные с изготовлением бумаги из рисовой шелухи, получения биоудобрения из отходов риса, а также эффективного использования отходов нефти. В ходе обмена мнениями с сотрудниками лаборатории глава ведомства отметил достижения отечественных молодых ученых.


министр

Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата

"Наши молодые ученые готовят столь необходимые для страны разработки. Эффективность их работы является не только ресурсом устойчивого развития государства, но и вопросом выживания человечества. Я думаю, что это было ясно продемонстрировано в мировой "гонке вакцин" против ковида, в разработке которой участвовали и молодые ученые. А еще молодыми учеными разработан уникальный гидрогель, который ускоряет восстановление сложных переломов, уникальную линию клеток для лечения диабета и многое другое. Уверен, что благодаря всесторонней поддержке и всем принятым мерам доля молодых ученых к 2025 году достигнет не менее 50%". Саясат Нурбек


вуз

Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата

Затем министру презентовали библиотеку современного типа Open ѕрасе и фонд редких книг. Сейчас в научной библиотеке университета хранится более 2 млн книг. Стоит отметить, что работа по цифровизации в учебном заведении идет полным ходом и растет количество электронных книг.

Кроме того, Саясат Нурбек встретился с представителями молодежи Центра предпринимательства университета, лидерами молодежных организаций университета в сфере образования, науки, искусства, спорта.

Визит в региональный вуз завершился торжественным концертом "Ұлттық руханияттың ұлы ордасы", посвященный 85-летию Кызылординского университета имени Коркыт ата.


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Редакция Zakon.kz
Нурбек Саясат Кызылординская область
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