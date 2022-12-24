Два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта

Фото: pixabay

Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" оповестила о том, что два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

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