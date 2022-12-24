Два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта
Фото: pixabay
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" оповестила о том, что два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.
Ограничение движения введено на автодороге Кызылорда-Павлодар на 1065-1135 км участка от поселка Молодежный до границы Павлодарской области. А также на 1135-1206 км участка от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Уточняется, что ограничения введены из-за ухудшения погодных условий – снег, метель и ограничение видимости.
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