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Два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта

зима Фото: pixabay
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" оповестила о том, что два участка трассы в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Ограничение движения введено на автодороге Кызылорда-Павлодар на 1065-1135 км участка от поселка Молодежный до границы Павлодарской области. А также на 1135-1206 км участка от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.

Уточняется, что ограничения введены из-за ухудшения погодных условий – снег, метель и ограничение видимости.

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