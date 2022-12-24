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112 годовщину со дня рождения Бауыржана Момышулы отметили в Алматы

Алматы Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
24 декабря отмечается 112 годовщина со дня рождения Героя Советского Союза, Халык Каһарманы, панфиловца, участника битвы за Москву, писателя Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

В честь этого в Алматинской республиканской школе "Жас улан", носящей имя легендарного полководца прошел тематический вечер "Аңыз тұлға – Бауыржандай батыры бар, қазақ елі бақытты!".

Неделей раннее в библиотеке школы состоялась выставка книг Бауыржана Момышулы "Память о герое". Воспитанники республиканской школы хорошо знают Бауыржана Момышулы как легендарного комбата, личной храбростью поднимавшего бойцов в атаку в битве под Москвой. Но здесь перед ними раскрылся совсем другой человек - писатель. Его книги учат не только стратегии ведения войны, но и науке взаимоотношений между людьми, умению поддерживать боевой дух бойцов и в любых ситуациях оставаться человеком.

"Прошедшая выставка раскрывает нам великого батыра как замечательного стратега и знатока военного дела. Нам повествовали о таких произведениях как: "За нами Москва", "Дневник офицера", "Психология войны", "Фронтовые встречи". Меня сильно впечатлила книга повестей "Наша семья", в ней детально описывается быт того времени, а это было более 100 лет назад. Многие обычаи и традиции со временем исчезают, но благодаря таким книгам мы помним о них", - поделился впечатлениями о проведенной книжной выставки воспитанник 2 учебной роты Медет Ақын.

Вспомнить заслуги непобедимого полководца и отметить годовщину со дня его рождения сегодня собрались юные уланы, учителя, офицеры и ветераны Вооруженных сил РК. Мероприятие началось с торжественного возложения цветов у обелиска легендарного героя. Чеканя свой шаг, уланы прошагали торжественным маршем.


военные

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Начальник школы полковник Нурлыхан Ерекешов не сомневается, что книги и дальше будут пользоваться высоким спросом у ребят.

"Наша школа гордо несет имя великого полководца, Героя Советского Союза и Халык Каһарманы Бауыржана Момышулы. Мы склоняем головы перед немеркнувшими подвигами человека – легенды. Его имя навечно золотыми буквами вписано в историю нашей страны. В наше время главной составляющей в военно-патриотическом воспитании молодежи является наставническая работа. Мальчишки должны брать пример со своего кумира и подражать лучшим его качествам". Нурлыхан Ерекешов

Вечер памяти продолжился в актовом зале школы. Установленный на сцене вечный огонь, портреты с изображением Бауыржана Момышулы, военная атрибутика того времени, все это располагало гостей и участников вечера к приятному просмотру постановок о подвигах народного героя.

"Есть люди, биографии которых, заставляют тебя самого стать лучше. Биография Бауыржана Момышулы – один из таких примеров. Пример мужества, достижения результатов через преодоление трудностей и, в итоге, победа по всем вверенным фронтам", - рассказывает учитель русского языка и литературы Бахытгуль Досымбекова.

На вечере воспитанниками школы были показаны костюмированные постановки из произведений Бауыржана Момышулы. Музыкальное сопровождение постановок заставило гостей и ветеранов Вооруженных сил РК прочувствовать на себе весь ужас войны.

В завершении вечера дети военнослужащих были награждены почетными грамотами за участие в творческом конкурсе рисунков и написания эссе по произведениям Бауыржана Момышулы.


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