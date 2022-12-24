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В воскресенье в 5 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье в 5 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявили синоптики РГП "Казгидромет" на 25 декабря в 5 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

25 декабря на юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области и в Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с.

25 декабря на севере Костанайской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с.

На северо-востоке в Жетысуйской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

25-26 декабря на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер на юго-западе и северо-востоке региона, в горных районах - 15-20 м/с. Сутки 25, ночью 26 декабря - порывы 25 м/с.

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Константин Вноровский
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