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Китай осудил проект нового оборонного бюджета США

Осудили проект нового оборонного бюджета США Фото: fmprc.gov.cn
Китай выступил с протестом и осудил проект оборонного бюджета США на 2023 год, В МИД КНР считают, что в нем содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

В МИД закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты, и при этом допускается "вмешательство во внутренние дела" Китая и "нападки и очернение" компартии.

"Китайский народ очень ясно видит зловещее намерение Соединенных Штатов подавить и сдержать развитие Китая и воспрепятствовать возрождению китайской нации. Попытка вбить клин между китайским народом и Коммунистической партией Китая никогда не увенчается успехом", – говорится в заявлении.

В МИД КНР также отметили, что законопроект содержит большое количество положений об острове Тайвань, которые серьезно нарушают принцип "одного Китая" и идут вразрез с тремя китайско-американскими совместными коммюнике. По словам пресс-секретаря, это посылает крайне неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Байден в пятницу поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год на сумму около $858 млрд. Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.

Константин Вноровский
Китай США
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