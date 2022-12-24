7 человек погибли в двух авариях на трассах Казахстана 24 декабря

Две аварии со смертельным исходом произошли на трассах Казахстана в субботу 24 декабря. Toyota Camry, Daewoo Nexia и Daf Trucks N столкнулись в Алматинской области, Lexus и грузовик DAF в Кызылординской, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП в Алматинской области является водитель Toyota Camry. Мужчина на 126 км трассы Алматы-Бишкек пытаясь обогнать Daf Trucks NL с прицепом столкнулся лоб в лоб с двигающимся навстречу автомобилем Daewoo Nexia, затем по инерции ударился о грузовик.

В результате на месте ДТП погибли 4 человека. Еще 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где один из них также скончался. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса (Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатация ТС, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Пресс-служба ДП Алматинской области

В этот же день на 1270 км трассы Самара - Шымкент (Аральский район Кызылординской области) произошло еще одно ДТП.

Столкнулись Lexus и грузовик DAF. В результате ДТП погибли два человека.



