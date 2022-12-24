Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

7 человек погибли в двух авариях на трассах Казахстана 24 декабря

7 человек погибли в двух авариях на трассах Казахстана 24 декабря Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Две аварии со смертельным исходом произошли на трассах Казахстана в субботу 24 декабря. Toyota Camry, Daewoo Nexia и Daf Trucks N столкнулись в Алматинской области, Lexus и грузовик DAF в Кызылординской, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции, виновником ДТП в Алматинской области является водитель Toyota Camry. Мужчина на 126 км трассы Алматы-Бишкек пытаясь обогнать Daf Trucks NL с прицепом столкнулся лоб в лоб с двигающимся навстречу автомобилем Daewoo Nexia, затем по инерции ударился о грузовик.

В результате на месте ДТП погибли 4 человека. Еще 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где один из них также скончался. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса (Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатация ТС, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Пресс-служба ДП Алматинской области

В этот же день на 1270 км трассы Самара - Шымкент (Аральский район Кызылординской области) произошло еще одно ДТП.

Столкнулись Lexus и грузовик DAF. В результате ДТП погибли два человека.


Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Пресс-служба ДП Кызылординской области

Читайте также

"Циклон-бомба" погрузил север США в хаос - есть погибшие

Константин Вноровский
Алматинская область Казахстан Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления