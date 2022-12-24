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Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В ночь с 23 по 24 декабря из Астаны вывезли 13 374 кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, на сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 23 на 24 декабря из города вывезли на полигоны более 13 тысяч кубометров снега или 1 086 грузовиков.

С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 67 тысяч грузовиков снега, а это более 819 тысяч кубометров снега.

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