Эксперт назвал способы распознать дефицит витамина С по внешности

Об опасностях нехватки витамина С и способах его распознавания, рассказал специалист, сообщает Zakon.kz.

Эндокринолог Роман Терушкин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей человеческого организма.

Специалист пояснил, что дефицит витамина С может приводить к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.

В связи с этим будет постепенно снижаться общая прочность коллагена капилляров, из-за чего в дальнейшем будут формироваться множественные очаги кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.

Дефицит витамина снижает эффективность работы железа в организме: из-за этого ногтевые пластины истощаются, а волосы становятся тусклыми и ломкими. Кроме того, часто развивается анемия, из-за которой люди бледнеют. Еще одним проявлением дефицита витамина C эндокринолог назвал утолщение и неровность кожи, а также пигментные пятна, которые появляются при ухудшении стимулируемого элементом синтеза коллагена, предотвращающего проявления фотостарения.