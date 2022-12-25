Эксперт назвал способы распознать дефицит витамина С по внешности
Эндокринолог Роман Терушкин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что витамин С является основным водорастворимым антиоксидантом в крови и клетках тканей человеческого организма.
Специалист пояснил, что дефицит витамина С может приводить к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.
В связи с этим будет постепенно снижаться общая прочность коллагена капилляров, из-за чего в дальнейшем будут формироваться множественные очаги кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.
Дефицит витамина снижает эффективность работы железа в организме: из-за этого ногтевые пластины истощаются, а волосы становятся тусклыми и ломкими. Кроме того, часто развивается анемия, из-за которой люди бледнеют. Еще одним проявлением дефицита витамина C эндокринолог назвал утолщение и неровность кожи, а также пигментные пятна, которые появляются при ухудшении стимулируемого элементом синтеза коллагена, предотвращающего проявления фотостарения.
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