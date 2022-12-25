Врач назвала самую вредную кашу для пожилых людей

Наиболее вредной кашей для пожилых людей является манная, сообщает Zakon.kz.

По словам российского врача-диетолога Анжелике Дюваль, в манной каше содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы. Поэтому для пожилых людей, страдающих сахарным диабетом, манка – не лучший продукт, пишет "Москва 24".

Также специалист указала на то, что приготовленная на молоке и сливочном масле манная каша достаточно калорийна, что может привести к набору веса.

"Плюс эта каша готовится из глютеносодержащей крупы, часто у пожилых есть непереносимость этого белка. Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части", – заключила Дюваль.

15 августа врач рассказала, чем опасны каши быстрого приготовления. 22 октября специалист ответила на вопрос, какая каша наиболее полезна для здоровья.