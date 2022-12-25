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Дочь солиста группы "На-На" выписали из больницы – СМИ

Дочь солиста "На-На" выписали из больницы Фото: Instagram/vova_politov
Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова Алену выписали из больницы после отравления таблетками, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал изданию "Пятый канал" осведомленный источник, 22-летнюю девушку едва удалось спасти: ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Трагедия произошла 18 декабря. 

Среди таблеток, которые она выпила, указывается несколько противоэпилептических препаратов, оказывающих угнетающее действие на центральную нервную систему, атипичный нейролептик для лечения шизофрении и антидепрессант. Эти лекарства выписывают для лечения судорожных приступов, эпилепсии, галлюцинаций, психомоторного возбуждения.

Как пишет Lenta.ru, ранее сам Политов прокомментировал состояние дочери, находящейся в реанимации. "Она вышла из комы, слабая еще, в реанимации будет пока наблюдаться", – заявил исполнитель, подчеркнув, что не будет публично рассказывать о произошедшем, так как это "внутренние дела" семьи.

По данным издания "Известия", Алена Политова выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.

Владимир Политов – советский и российский певец, музыкант, участник группы "На-На", заслуженный артист Российской Федерации. С матерью Алены он состоял в браке с 1999 по 2006 год.

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