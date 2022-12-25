В Японии из-за обильного снегопада погибли 9 человек

В Японии из-за сильного снегопада погибли 9 человек, еще 48 были травмированы. Кроме того, в префектуре Хоккайдо из-за природного бедствия без электричества остались 19 тыс. домов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что трагедия произошла в районах вдоль побережья Японского моря.

Согласно информации телеканала NHK, восстановительные работы продолжаются в префектуре Ниигата в центральной части Японии, где без доступа к электричеству остаются порядка 4,8 тыс. домов.

Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до 2 м, что является рекордно высоким показателем для этого времени года. Всего стихия охватила 9 префектур.

