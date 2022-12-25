Батыр Джукембаев одержал победу над южноафриканцем на вечере бокса в Алматы

Казахстанец Батыр Джукембаев одержал победу над южноафриканцем Холани Мкотели на вечере бокса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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Отметим, что Батыр выступал в первом полусреднем дивизионе.

Бой был запланирован на 10 раундов, но уже в 6-м Джукембаев нокаутировал своего соперника. До этого Мкотели несколько раз побывал в нокдауне.

Это 20-я победа казахстанца (из них 16 – досрочно) на профессиональном ринге при одном поражении.





Отметим, что этот бой стал первым для Батыра Джукембаева в Казахстане. Ранее все свои поединки 31-летний боксер проводил в Канаде и США.



