Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе

Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя", сообщает Zakon.kz.

Как сообщается, съемки идут полным ходом и продолжатся до самого праздника.

"Праздничную атмосферу в эфире будут создавать звезды шоу-бизнеса Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев", – сообщает телеканал.

Уточняется, что программу будут вести Валдис Пельш, Максим Аверин, Анастасия Макеева и Аглая Шиловская.

Кроме того, для зрителей выступят Филипп Киркоров, Пелагея и Григорий Лепс, Егор Крид и Михаил Шуфутинский, Анна Асти, Мот, Николай Басков, Лариса Долина и другие российские артисты.