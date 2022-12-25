"Барыс" обыграл "Автомобилист" в серии буллитов

В заключительном домашнем матче календарного года хоккейный клуб "Барыс" в серии буллитов переиграл "Автомобилист", сообщает Zakon.kz.

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Хозяева неплохо начали поединок. Егор Петухов заработал большинство, и чуть позже Кирилл Савицкий его реализовал. "Автомобилист" ответил на это результативной контратакой "два в одного", на острие которой оказался Анатолий Голышев.

Второй отрезок получился более результативным. Сначала гости дважды огорчили астанинских болельщиков. Данил Романцев застал врасплох Никиту Бояркина броском из-под защитника. Сергей Широков уверенно реализовал выход "один на один". Однако еще до перерыва "Барыс" оправился от этого двойного удара. Майкл Шапю реализовал лишнего, а за 19 секунд до перерыва Никита Михайлис поразил ближний угол ворот Игоря Бобкова.

Егор Петухов в своем стиле затолкал шайбу в ворота в начале заключительной трети. В этой атаке Дмитрий Шевченко заработал первый балл за результативность после возвращения в "Барыс". Брукс Мэйсек пушечным выстрелом реализовал большинство и в очередной раз установил равенство на табло. В итоге это равенство продержалось до серии буллитов, где точнее были хозяева. Решающий бросок на счету Никиты Михайлиса.





Итог игры "Барыс" - "Автомобилист 5:4:

1:0 - Кирилл Савицкий (Адиль Бекетаев) - 02:31 ГБ

1:1 - Анатолий Голышев (Сергей Широков) - 11:04

1:2 - Данил Романцев (Виктор Неучев) - 32:17

1:3 - Сергей Широков (Дмитрий Жукенов) - 33:20

2:3 - Майкл Шапю (Алекс Грант, Энтони Луис) - 37:51 ГБ

3:3 - Никита Михайлис (Линден Вей) - 39:41

4:3 - Егор Петухов (Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко) - 45:34

4:4 - Брукс Мэйсек (Сергей Широков, Кертис Волк) - 48:22 ГБ

5:4 - Никита Михайлис

Вратари: Никита Бояркин - Игорь Бобков