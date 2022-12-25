В каких витаминах люди нуждаются зимой

Руководитель центра интуитивного питания Светлана Бронникова рассказала о том, что зимой людям часто не хватает солнца, а значит, витамина D, сообщает Zakon.kz.

В беседе с агентством "Прайм" она отметила, что не следует начинать употреблять витамины в капсулах, так как это может оказаться опасным для здоровья. Специалист посоветовала подставлять лицо и кисти рук зимнему солнцу и стоять в этом положении несколько минут.

Диетолог также заявила, что зимой организму не хватает витаминов А, С и группы В. В таком случае важно разнообразить питание и сделать его полезным, нежели увлекаться всевозможными БАДами, заключила Бронникова.



