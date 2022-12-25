Президентская новогодняя елка состоялась в Алматы

В Алматы состоялась традиционная президентская новогодняя елка, которая в этом году проходит в рамках Года детей, объявленного главой государства, сообщает Zakon.kz.

На елку были приглашены более 300 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



Гостей елки от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким Алматы Ерболат Досаев, пожелав крепкого здоровья, успехов и исполнения в Новом году всех их желаний.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



Неотъемлемой частью представления стал хоровод и церемония зажжения елки под песню "Кел, Жаңа жыл!" в исполнении Розы Рымбаевой и в сопровождении хореографической постановки с участием сказочных героев Аяз Ата, Акшакар и символа 2023 года Зайца.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



Кроме того, с видеопоздравлениями к гостям президентской елки обратились знаменитые казахстанцы. В их числе артист Димаш Кудайберген, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, певица Данэлия Тулешова и др.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



Программа праздничного представления также включала музыкально-интерактивное шоу-спектакль "Новогоднее волшебство", выступления артистов: Ерке Есмахан, Мухтара Ханзада, группы КешYou и др.





Фото: пресс-служба акимата города Алматы



В завершение мероприятия все его гости получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан.