Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президентская новогодняя елка состоялась в Алматы

празднование Нового года Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы состоялась традиционная президентская новогодняя елка, которая в этом году проходит в рамках Года детей, объявленного главой государства, сообщает Zakon.kz.

На елку были приглашены более 300 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.


аким

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Гостей елки от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким Алматы Ерболат Досаев, пожелав крепкого здоровья, успехов и исполнения в Новом году всех их желаний.


празднование Нового года

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Неотъемлемой частью представления стал хоровод и церемония зажжения елки под песню "Кел, Жаңа жыл!" в исполнении Розы Рымбаевой и в сопровождении хореографической постановки с участием сказочных героев Аяз Ата, Акшакар и символа 2023 года Зайца.


костюмы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, с видеопоздравлениями к гостям президентской елки обратились знаменитые казахстанцы. В их числе артист Димаш Кудайберген, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, певица Данэлия Тулешова и др.


празднование Нового года

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Программа праздничного представления также включала музыкально-интерактивное шоу-спектакль "Новогоднее волшебство", выступления артистов: Ерке Есмахан, Мухтара Ханзада, группы КешYou и др.


костюмы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В завершение мероприятия все его гости получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан.

Читайте также

Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе

Умер юморист из "Кривого зеркала" Александр Пономаренко

Умер актер из фильмов "Пианист" и "Дракула"

Елена Беляева
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в совершенной ошибке
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в допущенной ошибке
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Подведение итогов: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления