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Команда "Кайрат" празднует 17-ую победу на Кубке Казахстана по футзалу

спорт Фото: скриншот видео
На счету команды "Кайрат" уже 17-ый Кубок Казахстана по футзалу. Кроме того, для спортсменов это 10 победа подряд, сообщает Zakon.kz.

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В финале алматинцы в дополнительное время обыграли "Рахмет" из Актобе со счетом 5:3.

На последней минуте игры футзалисты из "Актобе" смогли сравнять счет, но Дуглас да Силва Нергейрос оформил дубль и принес очередную победу "Кайрату".

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Елена Беляева
Актобе Алматы
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