Акбота Есимбекова завоевала "золото" на республиканском турнире по боксу

В городе Талдыкоргане завершился республиканский турнир по боксу среди девушек 2009 - 2010 и 2007 - 2008 годов рождения, где победительницей стала Акбота Есимбекова, сообщает Zakon.kz.

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"Отличный результат показала юная спортсменка из села Бастау Атбасарского района Акбота Есимбекова. Поздравляем тренера Самата Магзумова с успешным выступлением воспитанницы", – отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Золотую медаль девушка завоевала в весовой категории 70 кг.