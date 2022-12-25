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Акбота Есимбекова завоевала "золото" на республиканском турнире по боксу

спорт Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Акмолинской области
В городе Талдыкоргане завершился республиканский турнир по боксу среди девушек 2009 - 2010 и 2007 - 2008 годов рождения, где победительницей стала Акбота Есимбекова, сообщает Zakon.kz.

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"Отличный результат показала юная спортсменка из села Бастау Атбасарского района Акбота Есимбекова. Поздравляем тренера Самата Магзумова с успешным выступлением воспитанницы", – отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Золотую медаль девушка завоевала в весовой категории 70 кг.

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