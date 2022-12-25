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Орнитологи выдвинули новую теорию относительно пожилых семейных пар альбатросов

птица Фото: pixabay
Исследователи Ливерпульского университета предполагают, что пожилые семейные пары альбатросов стараются вернуться с охоты быстрее молодых, так как оценивают, сколько их партнер может голодать во время высиживания яиц, сообщает Zakon.kz.

В журнале Ecology and Evolution ученые отмечают, что альбатросы могут доживать до 50 лет. Чаще всего они образуют пару на всю жизнь и выводят птенцов каждые 2 года с одним и тем же партнером. При этом пока один партнер уходит в море за пропитанием, другой следит за гнездом. Средняя продолжительность отлетов для охоты составляет 12 дней, в течение которых родитель, привязанный к гнезду, вынужден оставаться без еды.

Сотрудники университета, пишет издание, прикрепили небольшие датчики местоположения 142 птицам (71 пара), которые гнездились на отдаленном архипелаге Крозе в южной части Индийского океана.

Согласно их данным, птицы, "женатые" на пожилых, совершали меньше кормовых отлетов и возвращались в гнездо раньше, чем те, которые имели более молодых партнеров. Орнитологи считают, что птицы оценивают, сколько времени может прожить без пищи их пожилой партнер. Оба родителя, которые зависят друг от друга в воспитании птенцов, в конечном итоге выиграют от этого. Авторы отметили, что их предположение имеет теоретический характер и требует подтверждения.

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