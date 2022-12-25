Стилист и дизайнер посоветовали встречать Новый год в комфортных вещах

Российский стилист Влад Лисовец и дизайнер Алена Ахмадуллина призвали при выборе наряда на Новый год отдавать предпочтение комфортным для себя вещам, сообщает Zakon.kz.

Главное, по словам Лисовца, выглядеть "максимально интересно и роскошно" даже дома, а наряд при этом стоит выбирать такой, какой нравится больше всего. При этом, продолжил он, не стоит бояться черного цвета, который можно дополнить зеленым, красным, и "это всегда будет выглядеть эффектно".

"Не бойтесь блестящего, и вообще ничего не бойтесь", – цитирует РИА Новости Лисовца.

Ахмадуллина тоже за черный и глубокий зеленый цвета, так как они, по ее мнению, всегда актуальны. А еще она посоветовала при выборе принтов обратить внимание на "природные мотивы, выполненные в диджитальной стилистике, например, снежинки или цветы, переходящие в пиксели или деграде".

"Актуальны фактуры с блеском и сиянием: люрекс, пайетки, эффект металлик", – отметила дизайнер.