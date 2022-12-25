Нога застряла в эскалаторе – женщина получила рваную рану в ТРЦ Уральска

Фото: pixabay

В торгово-развлекательном центре "City Center" в Уральске у женщины нога застряла в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.

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