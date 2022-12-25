Нога застряла в эскалаторе – женщина получила рваную рану в ТРЦ Уральска
Фото: pixabay
В торгово-развлекательном центре "City Center" в Уральске у женщины нога застряла в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел сегодня, 25 декабря, передает портал "Мой Город".
В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов поступил в 10:03.
"Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рваной раной трети голени справа доставлена в областную многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе". Пресс-служба УЗ ЗКО
Информацию подтвердили и в полиции.
"По предварительной информации, инцидент произошел по собственной неосторожности посетительницы. В настоящее время полицейские разбираются в произошедшем". Пресс-служба ДП ЗКО
В администрации ТРЦ пока не прокомментировали произошедшее.
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