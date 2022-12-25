Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", в ряде регионов страны ожидается сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

26 декабря ночью в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде 26 ночью ветер восточный.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере области, в горных районах порывы 15-20 м/с.