Число погибших от "циклон-бомбы" в США выросло до 28 человек

Как минимум 28 человек погибли в результате снежной бури в США, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на местные власти 25 декабря сообщил телеканал NBC News.

По данным телеканала, за последние два дня отменено более 7,3 тыс. рейсов. Без света остались более 315 тыс. домов и предприятий.

Согласно мониторинговому ресурсу poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов. На пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня. Люди погибли от стихии в штатах Колорадо, Канзасе, Оклахоме, Небраске и Нью-Йорке.

Власти нескольких регионов попросили жителей не покидать свои дома.

"Гораздо безопаснее находиться внутри, даже если в доме нет света, чем выходить на улицу в минус 20 градусов, с холодным ветром и нулевой видимостью", – обратился к жителям глава округа Эри, который включает в себя крупный город Баффало.

Епископ епархии Баффало в субботу призвал церкви транслировать рождественскую мессу в прямом эфире и не звать прихожан в церкви.

