Скульптор в Индии создал фигуру Санта-Клауса из песка и 1,5 тонны помидоров

Огромная фигура Санта-Клауса из песка и помидоров появилась на пляже в районе индийского города Гопалпур. Создал ее художник и скульптор Сударсан Паттнаик вместе с 15 своими учениками, сообщает Zakon.kz.

Скульптура шириной 18,2 м и высотой 8,2 м появилась на пляже в районе города Гопалпур на востоке страны, написал мастер на своей странице в Twitter.

Санта-Клаус у Паттнаика получился "загорающим" на пляже.





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Всемирно известный художник на протяжении многих лет создает скульптуры из песка на самые разные темы. Некоторые фигуры занесены в Книгу рекордов Гиннесса.