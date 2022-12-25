Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Скульптор в Индии создал фигуру Санта-Клауса из песка и 1,5 тонны помидоров

Скульптор в Индии создал фигуру Фото: Twitter/Sudarsan Pattnaik
Огромная фигура Санта-Клауса из песка и помидоров появилась на пляже в районе индийского города Гопалпур. Создал ее художник и скульптор Сударсан Паттнаик вместе с 15 своими учениками, сообщает Zakon.kz.

Скульптура шириной 18,2 м и высотой 8,2 м появилась на пляже в районе города Гопалпур на востоке страны, написал мастер на своей странице в Twitter.

Санта-Клаус у Паттнаика получился "загорающим" на пляже.


Новость по теме

Google запустил сайт для "слежки" за Санта-Клаусом в режиме реального времени

Всемирно известный художник на протяжении многих лет создает скульптуры из песка на самые разные темы. Некоторые фигуры занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте также

Число погибших от "циклон-бомбы" в США выросло до 28 человек

Аким Туркестанской области поздравил детей с Новым годом

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Константин Вноровский
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в совершенной ошибке
Судивший финал Чемпионата мира арбитр признался в допущенной ошибке
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
новогодняя программа
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления