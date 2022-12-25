Скульптор в Индии создал фигуру Санта-Клауса из песка и 1,5 тонны помидоров
Фото: Twitter/Sudarsan Pattnaik
Огромная фигура Санта-Клауса из песка и помидоров появилась на пляже в районе индийского города Гопалпур. Создал ее художник и скульптор Сударсан Паттнаик вместе с 15 своими учениками, сообщает Zakon.kz.
Скульптура шириной 18,2 м и высотой 8,2 м появилась на пляже в районе города Гопалпур на востоке страны, написал мастер на своей странице в Twitter.
Санта-Клаус у Паттнаика получился "загорающим" на пляже.
Всемирно известный художник на протяжении многих лет создает скульптуры из песка на самые разные темы. Некоторые фигуры занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
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