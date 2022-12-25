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В  рождественском поздравлении Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Назвал Байдена умственно отсталым Фото: Facebook/Donald J. Trump
В рождественском поздравлении экс-президент США Дональд Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым, сообщает Zakon.kz.

В своей собственной социальной сети Truth Social Трамп поздравил всех с рождеством, "включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом".

Политик также поздравил Минюст США. Бывший президент назвал его "министерством несправедливости", а в заключении пожелал "всем любви".

Ранее Трамп призвал прекратить действие Конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства. По его мнению, в том, что произошло, виноваты "большие технологические компании", с которыми тесно сотрудничают демократы.

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