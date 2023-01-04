"Нас давили спецтехникой": воспоминания полицейских и военных о трагическом январе в Алматы

Начало 2022 года стало настоящим испытанием для всей страны. Митинги, начавшиеся 2 января на западе против роста цен на сжиженный газ, стремительно охватили большую часть страны. Уже 3 января к акции протеста подключились жители крупных городов. О том, как это было, в материале Zakon.kz.

Волна всеобщего недовольства казахстанцев началась с резкого подъема цен на сжиженный газ. Свое возмущение первыми выразили жители на западе Казахстана. На улицы и площади городов вышли десятки человек, позже их число стало увеличиваться. Первое время с собравшимися переговоры вели чиновники, последние пообещали разобраться и урегулировать цены на голубое топливо.

Если в Мангистауской области властям и местными жителям все-таки удалось договориться, то в Алматы протестные настроения обернулись погромами и массовыми беспорядками.

Прошел почти год после трагических январских событий, но многие до сих пор не могут забыть то, что происходило на улицах казахстанских городов. А также то, как несколько дней по проспектам на угнанных авто разъезжали вооруженные террористы, а крупные торговые сети, отделения банков и магазины электроники подверглись налету мародеров.

Журналист Zakon.kz поговорил со старшим лейтенантом Ернаром Айтеновым, который в те дни был на дежурстве и всеми силами пытался отстоять город.

Работа старшего участкового пункта №79 отдела местной полицейской службы Управления полиции Медеуского района Алматы началась вечером 4 января, когда по сигналу руководства он выехал в сторону площади Республики для обеспечения охраны общественного порядка. В тот вечер весь личный состав был поднят по тревоге. На площади уже находились другие подразделения: Национальная гвардия, военные и правоохранители из нескольких районных управлений. К тому моменту число протестующих стало резко увеличиваться, и все они были агрессивно настроены. Ернар рассказывает, что по предыдущему опыту они с коллегами предполагали, что митингующие, как обычно, предъявят свои требования властям. Последние их выслушают, а позже люди разойдутся. Но на этот раз все было иначе.





"В какой-то момент толпа ринулась на сотрудников полиции, начались столкновения, мы стояли где-то посередине выстроенной коробки оцепления. Неожиданно в нашу сторону начали движение протестующие уже с южной стороны улицы Сатпаева и стали стремительно нас окружать. Снова произошло столкновение, мы отошли за проспект Назарбаева, перегруппировались и начали оттеснение митингующих. Часть подразделений двинулась по улице Сатпаева, а наши силы направились в северном направлении по проспекту Назарбаева". Старший участковый опорного пункта №79 полиции Медеуского района Алматы, старший лейтенант Ернар Айтенов

Уже там, по словам Айтенова, последовали хулиганские действия. В сотрудников полиции стали бросать камни, брусчатку, палки и куски железной арматуры. Столкновения шли вплотную до улицы Курмангазы, где они решили почему-то разойтись. Уже позже группу старшего лейтенанта вернули на проспект Абая, где противостояние с толпой продолжилось.





Фото: Zakon.kz



После сбора сотрудников на площади Астаны их подразделение начало патрулирование по городу, которое длилось до 5 утра, после чего им поступила команда возвращаться в районное управление. Там Ернару Айтенову и его сослуживцам дали около часа на отдых. Уже ближе к 7 утра их снова подняли по тревоге и отправили на пересечение улиц Байтурсынова и Толе би, где также собирались митингующие и пытались захватить спецтехнику.

"В тот день был сильный туман и в радиусе 20-30 метров ничего не было видно. В какой-то момент мы услышали сильный гул. Это были крики людей. Мы приготовились к столкновению с ними, но из тумана показались военные КАМАЗы, которые захватили протестующие. Три машины начали таранить наши ряды и автомашины сотрудников СОБРа, которые стояли перед нами. Все были в шоке, большинство военнослужащих и полицейских получили серьезные травмы и ранения". Старший участковый опорного пункта №79 полиции Медеуского района Алматы, старший лейтенант Ернар Айтенов

Участковый рассказывает, что к этому времени столкновения с бунтующей толпой приняли непредсказуемый характер. Со всех сторон улицы Толе би и близлежащих дворов стали собираться люди, которые окружили подразделения сотрудников и взяли их в плотное кольцо. Многие сотрудники получили серьезные травмы, а некоторые – ожоги глаз от слезоточивого газа и светошумовых гранат.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



"Мы оказывали сопротивление, но нам пришлось отступать. В какой- то момент мы стали свидетелями страшной картины, как разъяренная толпа схватила сотрудника полиции, посадила его в центре улицы и начала жестоко избивать. Все это они делали в целях нашего устрашения. Я был просто ошарашен и на минуту впал в какой-то ступор, но потом, собравшись с мыслями, принял решение помочь своему коллеге. Вместе с другими бойцами, прикрываясь своими щитами, нам удалось его вызволить и унести в безопасное место". Старший участковый опорного пункта №79 полиции Медеуского района Алматы, старший лейтенант Ернар Айтенов

К слову, правоохранители с первых минут пытались установить контакт с людьми и провести переговоры. Но была среди них определенная группа лиц, которая постоянно провоцировала, срывала наши инициативы. На площади Астана, где собралось огромное количество людей, вновь произошло столкновение с протестующими, которые абсолютно не слышали никаких призывов. Разъяренная толпа вела себя агрессивно, и было принято решение отходить.





Я ощущал какую-то потерянность и неопределенность. Вокруг площади Республики сжигались служебные полицейские автомашины, тогда почувствовал страх за свою жизнь. В нас бесперебойно летела тротуарная плитка, от которой мы защищались только своими щитами, моему коллеге, например, прилетел камень в голову, как только он опустил металлический щит. Я в эту секунду испытал настоящий страх, но чувство долга обязывало стоять до конца.

Среди сотрудников правоохранительных органов было много пострадавших. Помочь раненым пытались неравнодушные граждане. На свой страх и риск они забирали с площадей и улиц силовиков и заносили в подъезды и подвалы, где оказывали первую медицинскую помощь: останавливали кровотечение и обрабатывали раны.

"Во время утреннего патрулирования мы остановили машину без номеров. При осмотре багажника обнаружили обмундирование для сотрудников полиции, щиты, каски и дубинки. Мы задержали их, некоторые из них даже оказали сопротивление. Задержанные были совсем молодые парни лет 20. Запомнил парня, который плакал и говорил, что не знал о том, что в багажнике есть эти вещи, но оказалось, все четверо были друзьями, которые пришли на митинг". Старший участковый опорного пункта №79 полиции Медеуского района Алматы, старший лейтенант Ернар Айтенов

Долгое время сотрудники ночевали в здании Управления полиции Медеуского района. Около месяца сотрудники тщательно патрулировали район, а также находили схроны с похищенным оружием и боеприпасами.

На дежурство в дни трагического января заступил и военнослужащий десантно-штурмовых войск Еркебулан Карсыбеков. Мужчина вспоминает, что подразделение было поднято по тревоге и сразу же отправлено в центр Алматы.

Фото: Zakon.kz



"Согласно боевому расчету у нас есть определенное время для оповещения и сбора личного состава. Подъезжая к улице Наурызбай батыра, мы увидели очень большое скопление агрессивно настроенных людей. Они перегородили проезжую часть, забрасывали наш автотранспорт камнями, брусчаткой, арматурой, дубинками. Обходными путями и с большим риском мы добрались до площади Республики. Там уже проходили ожесточенные столкновения сотрудников полиции и Национальной гвардии с протестующими. Перед нами стояла задача взять здание под охрану. Даже видя, что здание оцеплено военнослужащими, группа людей из 15-20 человек пытались напасть на нас". Военнослужащий десантно-штурмовых войск подполковник Еркебулан Карсыбеков

Военнослужащий вспоминает, что утром 5 января им было поручено выдвинуться на пересечение улиц Толе би – Байтурсынова, где предстояло дать отпор неуправляемой толпе, которая громила буквально все на своем пути. А также грабила и уничтожала магазины и бизнес-центры. Еркебулан Карсыбеков рассказывает, что когда они подъезжали, их увидела группа парней. Они сразу же стали забрасывать военную технику камнями, палками и разбивать стекла машины металлическими прутьями. Все попытки успокоить толпу только приводили их в ярость.





Фото: Zakon.kz



"Они нас провоцировали и выкрикивали: "Кого вы охраняете?", "Чей приказ выполняете?". Нам было дано четкое указание: не поддаваться на провокации и не применять физическую силу в отношении гражданского населения. У нас не было оружия, а только специальные средства защиты в виде резиновых палок, касок, бронежилетов, противогазов и щитов". Военнослужащий десантно-штурмовых войск подполковник Еркебулан Карсыбеков

Подполковник рассказывает, что на участке они находились несколько часов, позже им был дан приказ возвращаться в воинскую часть. Тогда Еркебулан Карсыбеков стал собирать личный состав и увидел, что почти у всех, кто оборонялся от толпы, многочисленные травмы: ушибы рук, ног и разбитые головы. Некоторых военных им пришлось тащить в машину на себе. Скорой помощи на улицах не было, это и понятно, на них самих неоднократно нападали вооруженные люди.

"Раненые еле стояли на ногах и у них не было сил удерживать щиты. Потом поступила команда провести эвакуацию личного состава в наши воинские части. Я сам получил закрытую черепно-мозговую травму головы, мои руки и ноги были отбиты, по всему телу гематомы. Какие у меня были чувства? Конечно, я испытал страх, что мы можем потерять свою государственность. Мы обязаны были выполнить свой долг и задачи нашего командования. Мне было страшно за семью – дочку, маму и супругу. Они так же очень волновались за меня, так как знали, что я нахожусь в центре событий". Военнослужащий десантно-штурмовых войск подполковник Еркебулан Карсыбеков





Фото: Zakon.kz



Когда все были эвакуированы в пункты постоянной дисклокации, появилась информация, что протестующие начали захватывать спецтехнику силовых и военных структур. Также возникла опасность, что радикалы ворвутся на территорию воинских частей, где хранится внушительный арсенал оружия. Все подразделения мгновенно были переведены на усиленный вариант службы, периметр частей охраняли несколько нарядов военнослужащих. Позже часть военных перебросили на охрану алматинского Департамента полиции.

"Приближаясь к зданию полиции, мы слышали звуки выстрелов, взрывы гранат. Там шла настоящая перестрелка. Мы решили, что ехать туда на технике опасно. В предбоевом порядке двинулись к зданию Департамента полиции, чтобы отразить вооруженное нападение экстремистов. Вокруг здания были подожженные и обстрелянные машины. Какая-то часть здания была обгоревшая, а стекла окон были выбиты. К счастью, полицейским удалось своими силами отразить нападение вооруженных людей. Наше подразделение усилило охрану и оборону здания. Там мы находились до 24 января, до завершения антитеррористической операции и отмены чрезвычайного положения в Алматы. Могу с точностью сказать, что уже 7 января с утра город контролировался подразделениями МВД". Военнослужащий десантно-штурмовых войск подполковник Еркебулан Карсыбеков

В конце беседы военнослужащий отметил, что больше всего переживал за личный состав. Многие из солдат получили серьезные травмы, есть сотрудники, которые по сей день проходят реабилитацию. Их состояние не вызывает у специалистов никаких вопросов.

"Когда я встретился с родными, они плакали от радости, что я жив и здоров. Конечно, психологически было тяжело видеть раненых сотрудников, жестокость людей, горящие машины, все это вызывало шок. Долгое время эта картина стояла у меня перед глазами, и снились кошмары по ночам", – поделился Еркебулан Карсыбеков.

В заключении подполковник рассказал, что после январских событий силовые структуры пришли к единому мнению, что все подразделения во время кризисных ситуаций должны работать совместно и получать приказы из единого командного пункта.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги мгновенно превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. От погромов пострадали также Шымкент, Тараз, Кызылорда, Семей, Талдыкорган и Усть-Каменогорск.