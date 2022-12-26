В Черном море у берегов Турции произошел взрыв на сухогрузе

У берегов Турции в Черном море произошел взрыв на грузовом судне, в результате которого без вести пропал капитан корабля, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Al Hadath, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. По предварительной информации, инцидент произошел в результате утечки газа. Большую часть команды судна составляют египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины.

Экипаж смог вызвать спасателей и все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются.