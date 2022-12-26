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Британский терапевт рассказала, как избежать похмелья после новогоднего застолья

Терапевт рассказала, как избежать Фото: pexels
Специалист из Великобритании дала неожиданный совет по предупреждению похмелья. Она рассказала, что избавить от головных болей и минимизировать вредные последствия спиртного поможет обычный йогурт, сообщает Zakon.kz.

Терапевт Анита Раджа из Великобритании рассказала, как можно избежать похмелья, пишет The Mirror.

Никогда нельзя пить алкоголь на голодный желудок, а также после употребления острой пищи, так как это может вызвать сильное раздражение слизистой желудка. Лучше всего перед вечеринкой поесть какую-то легкую пищу. Для этого отлично подойдет простой йогурт, утверждает терапевт.

Его нужно выпить или съесть до застолья. Врач уточнила, что алкоголь в принципе не стоит употреблять на голодный желудок. Однако именно йогурт снизит ощушения тошноты.

Кроме того, во время праздника нужно пить как можно больше воды. Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому это необходимо компенсировать. Помимо этого, вода как бы разбавляет градус выпитого. А алкоголь все же лучше растягивать – не пить много и не быстро.

Раджа подчеркнула, что нередко на восстановление после бурной вечеринки организму необходимы сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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